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Буффон склоняется к завершению карьеры

Итальянец готовится к тому, чтобы "повесить бутсы на гвоздь".
Сегодня, 21:55
Джанлуиджи Буффон / Getty Images
Джанлуиджи Буффон / Getty Images

Голкипер Джанлуиджи Буффон может уйти из спорта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

45-летний итальянец серьезно настроен завершить карьеру этим летом. Ближайшие дни станут решающими для футболиста.

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Напомним, последние два года Буффон провел в Парме, за которую сыграл 44 матча в рамках Серии Б.

Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанлуиджи Буффон

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