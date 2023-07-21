Буффон склоняется к завершению карьеры
Итальянец готовится к тому, чтобы "повесить бутсы на гвоздь".
Голкипер Джанлуиджи Буффон может уйти из спорта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
45-летний итальянец серьезно настроен завершить карьеру этим летом. Ближайшие дни станут решающими для футболиста.
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Напомним, последние два года Буффон провел в Парме, за которую сыграл 44 матча в рамках Серии Б.
Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.
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