Буффон склоняется к завершению карьеры

Итальянец готовится к тому, чтобы "повесить бутсы на гвоздь".

Голкипер Джанлуиджи Буффон может уйти из спорта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

45-летний итальянец серьезно настроен завершить карьеру этим летом. Ближайшие дни станут решающими для футболиста.

Читай также: Буффон получил заманчивое предложение из Саудовской Аравии

Напомним, последние два года Буффон провел в Парме, за которую сыграл 44 матча в рамках Серии Б.

Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!