В румынском клубе отреагировали на слухи о подписании Коноплянки

Украинский футболист Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы оказаться в чемпионате Румынии.

Владелец ЧФР Клуж Нелуцу Варга подтвердил, что клуб намерен подписать полузащитника.

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"На 95% мы получили его, мы готовимся к Лиге чемпионов", - приводит слова функционера Sport.ro со ссылкой на PRO TV.

В прошлом сезоне ЧФР финишировал третьим в чемпионате Румынии, команда сыграет в квалификации Лиги конференций.

Отметим, последним клубом 33-летнего Коноплянки была Краковия. Сейчас он свободный агент.

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