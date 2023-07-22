В румынском клубе отреагировали на слухи о подписании Коноплянки
Украинец может усилить участника Лиги чемпионов.
Украинский футболист Евгений Коноплянка близок к тому, чтобы оказаться в чемпионате Румынии.
Владелец ЧФР Клуж Нелуцу Варга подтвердил, что клуб намерен подписать полузащитника.
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"На 95% мы получили его, мы готовимся к Лиге чемпионов", - приводит слова функционера Sport.ro со ссылкой на PRO TV.
В прошлом сезоне ЧФР финишировал третьим в чемпионате Румынии, команда сыграет в квалификации Лиги конференций.
Отметим, последним клубом 33-летнего Коноплянки была Краковия. Сейчас он свободный агент.
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