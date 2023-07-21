Коноплянка может перебраться в топ-клуб из Румынии
Украинец останется в Европе.
Экс-вингер Шахтера и Днепра Евгений Коноплянка определился с местом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу.
В ближайшее время 33-летний украинец подпишет контракт с ЧФР Клуж. Соглашение с футболистом будет рассчитано на два года.
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Напомним, с начала июля Коноплянка находится в статусе свободного агента, его контракт с Краковией подошел к концу.
За польский клуб украинец провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
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