iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Коноплянка может перебраться в топ-клуб из Румынии

Украинец останется в Европе.
Вчера, 23:50
Евгений Коноплянка / Getty Images
Евгений Коноплянка / Getty Images

Экс-вингер Шахтера и Днепра Евгений Коноплянка определился с местом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщает журналист Эмануэль Рошу.

В ближайшее время 33-летний украинец подпишет контракт с ЧФР Клуж. Соглашение с футболистом будет рассчитано на два года.

Читай также: Тренер Краковии объяснил решение распрощаться с Коноплянкой

Напомним, с начала июля Коноплянка находится в статусе свободного агента, его контракт с Краковией подошел к концу.

За польский клуб украинец провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка ЧФР Клуж

Статьи по теме

Тренер Краковии объяснил решение распрощаться с Коноплянкой Тренер Краковии объяснил решение распрощаться с Коноплянкой
Коноплянка покинет клуб польского чемпионата Коноплянка покинет клуб польского чемпионата
Тренер Краковии сделал заявление о будущем Коноплянки Тренер Краковии сделал заявление о будущем Коноплянки
В Краковии определились с будущим Коноплянки В Краковии определились с будущим Коноплянки
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Аустрия Клагенфурт 9:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина стала первой ракеткой Украины, Швентек идет лидером
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
УПЛ: Первый тур откроет матч между Оболонью и Колосом
просмотров

Последние новости

Европа00:34
Ман Сити определился с ценником на Силву
Европа00:13
Роналду очень повезло: Джорджина восхитила соцсети своей красивой фигурой в купальнике
Вчера, 23:50
Европа23:50
Коноплянка может перебраться в топ-клуб из Румынии
Велоспорт23:29
Тур де Франс-2023: Матей Могориц победил в 19-м этапе
Европа23:14
Новичок Баварии поделился деталями прохождения военной службы
Европа22:55
СК Днепр-1 - Панатинаикос: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов
Киберспорт22:45
BLAST Premier Fall Groups 2023: BIG обыграли OG
Европа22:20
Наполи и Осимхен не сходятся в условиях нового контракта
Футбол22:07
Экс-хавбек Ворсклы нашел новый клуб
Европа21:55
Буффон склоняется к завершению карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK