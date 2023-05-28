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Тренер Краковии объяснил решение распрощаться с Коноплянкой

Польский клуб не будет продлевать контракт с украинским вингером.
Сегодня, 14:40
Евгений Коноплянка / cracovia.pl
Евгений Коноплянка / cracovia.pl

Главный тренер Краковии Яцек Зелински объяснил, почему руководство решило не продлевать сотрудничество с украинским вингером Евгением Коноплянкой, у которого летом истекает контракт.

По словам наставника польской команды, в клубе посчитали нецелесообразным держать футболиста, затраты на которого не соответствуют его спортивным показателям.

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"Я очень ценю Евгения как игрока и прежде всего как человека. Он был очень популярен в раздевалке. Однако президент решил, что мы не будем держать на таком дорогом контракте игрока, которого не защищает статистика на футбольном поле. Мы должны уважать это решение. Это нормально в футболе", - приводит слова Зелински Sportowe Fakty.

Напомним, что Коноплянка выступал за Краковию с февраля 2022 года, сыграв за польскую команду 38 матчей, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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