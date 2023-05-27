Коноплянка покинет клуб польского чемпионата

Украинский вингер Евгений Коноплянка покидает польскую Краковию по завершению этого сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пресс-служба команды поблагодарила украинца за игру в стане "бело-красных", отметив его вклад в последние успехи клуба.

Коноплянка покидает Краковию на правах свободного агента после того, как с ним решили не продлевать контракт.

Напомним, что футболист стал игроком клуба из польской Экстраклясы в феврале прошлого года. С тех пор он провел 38 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами.

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