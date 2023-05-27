iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Коноплянка покинет клуб польского чемпионата

Будущее украинца пока остается неопределенным
Сегодня, 23:03
Евгений Коноплянка / cracovia.pl
Евгений Коноплянка / cracovia.pl

Украинский вингер Евгений Коноплянка покидает польскую Краковию по завершению этого сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пресс-служба команды поблагодарила украинца за игру в стане "бело-красных", отметив его вклад в последние успехи клуба.

Коноплянка покидает Краковию на правах свободного агента после того, как с ним решили не продлевать контракт.

Напомним, что футболист стал игроком клуба из польской Экстраклясы в феврале прошлого года. С тех пор он провел 38 матчей, отметившись четырьмя забитыми голами.

Ранее сообщалось, что Ребров покидает Аль-Айн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Коноплянка

Статьи по теме

Тренер Краковии сделал заявление о будущем Коноплянки Тренер Краковии сделал заявление о будущем Коноплянки
В Краковии определились с будущим Коноплянки В Краковии определились с будущим Коноплянки
Команда Шапаренко победила команду Коноплянки в матче по CS:GO ради помощи Азову Команда Шапаренко победила команду Коноплянки в матче по CS:GO ради помощи Азову
Коноплянка, Шапаренко и парни из Азова проведут поединок в CS:GO Коноплянка, Шапаренко и парни из Азова проведут поединок в CS:GO
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа23:44
Интер не без труда победил Аталанту, обеспечив себе попадание в ЛЧ
Европа23:41
Официально: Чемпион Украины сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов
Другие страны23:30
Роналду не сумел завоевать чемпионство с Ан-Насром
НБА23:05
Милуоки определился с новым главным тренером
Европа23:03
Коноплянка покинет клуб польского чемпионата
НБА22:40
Плей-офф НБА: Денвер вышел в Финал, Бостон попытается сравнять счет в серии с Майами
Европа22:35
Бенфика - чемпион Португалии сезона-2022/23
Другие страны22:13
Ребров объявил об уходе из Аль-Айна
Другие страны22:11
Аль-Айн без травмированного Ярмоленко проиграл в финале кубка лиги ОАЭ
Футбол21:55
Определился последний новичок АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK