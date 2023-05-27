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Ребров объявил об уходе из Аль-Айна

Украинец не сумел завершить свой период карьеры в арабском клубе на мажорной ноте.
Сегодня, 22:13
Сергей Ребров
Сергей Ребров

Сергей Ребров расставил все точки над И в вопросе о своем будущем.

Украинский специалист сообщил о своем незамедлительном уходе из Аль-Айна.

"Финал Кубка исламского банка против Аль-Шарджи стал для меня последним матчем во главе клуба

Очень хотелось завершить карьеру в Аль-Айне победой в этом турнире, но не получилось", - заявил украинец на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что УАФ достигла договоренности с Ребровым и он станет следующим тренером сборной Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Ребров

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