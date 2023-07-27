Бетис объявил о подписании хавбека Барселоны

Полузащитник Барселоны Алекс Кольядо перебрался в Бетис. Об этом каталонцы объявили в соцсетях.

Испанский футболист бесплатно перешел в стан "огурцов". "Сине-гранатовые" получат лишь процент от суммы следующего трансфера, а именно 20%.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего игрока один гол и один ассист в 15 матчах Ла Лиги. Кольядо провел прошлую кампанию в аренде в Эльче.

Ранее сообщалось, что талант Барселоны перейдет в португальский гранд за небольшую сумму.

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