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Бетис объявил о подписании хавбека Барселоны

Кольядо пополнил стан "огурцов".
Вчера, 23:21
Алекс Кольядо / Getty Images
Алекс Кольядо / Getty Images

Полузащитник Барселоны Алекс Кольядо перебрался в Бетис. Об этом каталонцы объявили в соцсетях.

Испанский футболист бесплатно перешел в стан "огурцов". "Сине-гранатовые" получат лишь процент от суммы следующего трансфера, а именно 20%.

В минувшем сезоне на счету 24-летнего игрока один гол и один ассист в 15 матчах Ла Лиги. Кольядо провел прошлую кампанию в аренде в Эльче.

Ранее сообщалось, что талант Барселоны перейдет в португальский гранд за небольшую сумму.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона бетис Алекс Кольядо

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