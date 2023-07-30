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Ливерпуль без проблем расправился с Лестером

"Красные" удачно провели контрольную встречу.
Сегодня, 13:53
Ливерпуль - Лестер / Getty Images
Ливерпуль - Лестер / Getty Images

В воскресенье, 30 июля, состоялся товарищеский матч между Ливерпулем и Лестером. Матч завершился победой мерсисайдцев со счетом 4:0.

В первом тайме "красные" практически оптимальным составом забили три гола в ворота "лис". Отличились Дарвин Нуньес, Бобби Кларк и Диогу Жота.

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Во второй половине Ливерпуль сменил весь стартовый состав, что привело лишь к одному голу, которым отличился Бен Доак.

В свою очередь Лестер не сумел ничего противопоставить именитому сопернику. "Лисы" смогли организовать всего пару моментом у чужих ворот, которые не привели к забитым мячам.

Ливерпуль - Лестер 4:0

Голы: Нуньес, 30, Кларк, 35, Жота, 38, Доак, 64

Ливерпуль: Келлехер (Алиссон, 61), Александер-Арнолд (Гомес, 46), ван Дейк (Куанса, 46), Конате (Матип, 46), Робертсон (Цимикас, 46), Мак Аллистер (Собослаи, 46), Джонс (Эллиотт, 46), Кларк (МакКоннелл, 46), Салах (Доук, 46), Диогу Жота (Диас, 46), Нуньес (Гакпо, 46).

Лестер: Хермансен, Кастань (Джастин, 72), Вестергор, Дойл, Рикарду Перейра, Ндиди, Уинкс (Чоудури, 76), Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Марсал, 60), Макатир, Дака (Ихеаначо, 72).

Предупреждение: Кастань (66).

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