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Один из лидеров Атлетико согласился на переезд в Саудовскую Аравию

Маркос Льоренте может стать очередным звездным новичком Аль-Ахли.
Сегодня, 15:57
Маркос Льоренте / Getty Images
Маркос Льоренте / Getty Images

Мадридский Атлетико в ближайшее время может лишиться одного из своих лидеров.

Как сообщает The Athletic, Аль-Ахли готовится сделать предложение "матрасникам" по покупке Маркоса Льоренте. Его трансфер оценивается в 25 миллионов евро.

Причем с самим 28-летним полузащитником уже было достигнуто соглашение относительно контракта на три года.

По информации источника, мадридский коллектив не планировал продажу испанца, но выгодное индивидуальное предложение может заставить игрока попросить клуб отпустить его.

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Если трансфер состоится, Льоренте присоединится к кампании звезд Европы, которые уже перебрались в Аль-Ахли этим летом - ранее состав саудовскогго клуба пополнили Эдуар Менди, Аллан Сен-Максимен, Рияд Марез и Роберто Фирмино.

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