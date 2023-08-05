Стало известно, сколько Торино готов заплатить за Малиновского

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может покинуть Марсель в летнее трансферное окно.

Услугами футболиста активно интересуется Торино.

Как сообщает Foot Mercato, итальянский клуб начал работу над переходом футболиста. Туринцы хотят арендовать его с правом выкупа за 9 миллионов евро.

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Напомним, Малиновский перебрался в Марсель из Аталанты зимой с обязательным правом выкупа летом за 10 миллионов евро. За это время он провел 23 игры, в которых забил два гола и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что президент Марселя высказался о будущем Малиновского.

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