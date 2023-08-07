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ПСЖ подождет: Мбаппе наслаждается отпуском с двумя потрясающими девушками в бикини

Француз находится в Италии и не спешит возвращаться в расположение парижан.
Сегодня, 11:45
Килиан Мбаппе / The Sun/thesun.co.uk
Килиан Мбаппе / The Sun/thesun.co.uk

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, видимо, не переживает по поводу своего будущего во французском ПСЖ.

Звездный футболист наслаждается отпуском в солнечной Сардинии. Компанию Мбаппе составляют две потрясающие девушки в ярких купальниках.

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Подруги попивали коктейли, пока француз загорал. Мбаппе отдыхал в бежевых шортах и дизайнерских очках. Девушки были одеты в золотое и белое бикини.

Ранее сообщалось, что Реал готов сделать первое предложение по Мбаппе.

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