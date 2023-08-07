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Лидер Ман Сити также выступил против увеличение добавленного времени

Де Брюйне уже почувствовал новое правило на себе.
Сегодня, 20:53
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Кевин Де Брюйне также раскритиковал решение ФФА об увеличении добавочного времени.

Напомним, ранее с критикой этого решения также выступил Рафаэль Варан.

Отметим, что игрок Ман Сити уже на себе прочувствовал это решение. В матче за Суперкубок было добавлено 8 минут, а "канониры" сранвяли счет на 11-й дополнительной минуте.

"Похоже, теперь мы будем играть примерно по 15 дополнительных минут в каждом матче – этим все сказано. Мы говорили с игроками Арсенала и даже с судьями – они не хотят этого, но таково новое правило.

Можно только догадываться, что произойдет, если играть с командами более низкого уровня чем Арсенал, которые все время затягивают время.

В Суперкубке мы отыграли 12-13 дополнительных минут. Могу представить матчи, где будут добавлять по 20-25 минут. Все может измениться через пару месяцев, но это первая игра", – сказал полузащитник Манчестер Сити.

Ранее стало известно, что Вест Хэм планирует предложение сразу по двоим игрокам МЮ.

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