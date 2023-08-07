Вест Хэм планирует выложить немалые деньги за игроков МЮ

Вест Хэм планирует наконец начать полноценную трансферную кампанию и приобрести у МЮ сразу двоих игроков, пишет The Guardian.

Ранее, напомним, "молотобойцы" согласовали переход Эдсона Альвареса из Аякса.

Далее лондонский клуб планирует подписать Харри Магуайра и Скотта Мактоминея. За двоих игроков клуб готов выложить около 60 млн фунтов.

Однако основной проблемой может стать, что Магуайр получил солидную прибавку к зарплате за выход в ЛЧ. Вест Хэму придется найти способ уладить этот вопрос.

Ранее, напомним, Неймар объявил о желании покинуть ПСЖ.

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