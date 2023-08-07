Вест Хэм наконец нашел замену Райсу
Вест Хэм и Аякс согласовали трансфер опорного полузащитника Эдсона Альвареса, пишет The Athletic.
Пока между клубами существует лишь устная договоренность о переходе хавбека за 40 млн евро, включая бонусы.
При этом оба клуба убеждены, что сделка состоится. Ожидается, что все юридические вопросы будут решены в течение недели, и игрок пройдет медосмотр еще до старта чемпионата.
Альварес подпишет с клубом пятилетний контракт, однако его детали пока не разглашаются.
В прошлом сезоне Эдсон Альварес провел 31 поединок, в которых отличился тремя голами и тремя результативными передачами.
Ранее, напомним, стало известно, что Тоттенхэм вновь отклонил предложение по Харри Кейну.
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