Вест Хэм наконец нашел замену Райсу

Эдсон Альварес присоединится к "молотобойцам" в течение недели.

Вест Хэм и Аякс согласовали трансфер опорного полузащитника Эдсона Альвареса, пишет The Athletic.

Пока между клубами существует лишь устная договоренность о переходе хавбека за 40 млн евро, включая бонусы.

При этом оба клуба убеждены, что сделка состоится. Ожидается, что все юридические вопросы будут решены в течение недели, и игрок пройдет медосмотр еще до старта чемпионата.

Альварес подпишет с клубом пятилетний контракт, однако его детали пока не разглашаются.

В прошлом сезоне Эдсон Альварес провел 31 поединок, в которых отличился тремя голами и тремя результативными передачами.

Ранее, напомним, стало известно, что Тоттенхэм вновь отклонил предложение по Харри Кейну.

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