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Новичок Челси перенес операцию на колене и выбыл на долгий срок

Нкунку пропустит пару месяцев.
Сегодня, 15:39
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images

Челси в соцсетях объявил, что хавбек Кристофер Нкунку перенес операцию на колене и выбыл на длительный период.

Француз сможет приступить к тренировкам не раньше, чем через 4 месяца. Об этом сообщает издание The Athletic.

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Напомним, атакующий полузащитник повредил колено в товарищеском матче против Боруссии. Позднее у футболиста была выявлена проблема с мениском.

Нкунку перешел в Челси из Лейпцига этим летом. Лондонский клуб заплатил за французского полузащитника 60 миллионов евро. Контракт игрока с "синими" рассчитан до июня 2029 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристофер Нкунку

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