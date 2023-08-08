Новая "десятка": Мудрик сменил номер в Челси

В своем первом сезоне в составе "синих" украинец играл в футболке с числом 15 на спине.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик перед стартом сезона сменил игровой номер в лондонской команде.

Как сообщает официальный сайт "синих", в новой кампании украинец будет выступать под десятым номером. Вторую часть прошлого сезона после перехода из Шахтера он провел за лондонцев с числом 15 на спине.

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В свое время под десятым номером за Челси выступали Джо Коул, Хуан Мата, Виллиан и Эден Азар, а последним владельцем "десятки" был Кристиан Пулишич, который этим летом перешел в Милан.

Напомним, что Мудрик присоединился к Челси в январе этого года. В составе лондонской команды украинец провел во всех турнирах 17 матчей, отличившись двумя результативными передачами.

Недавно Мудрик записал на свой счет первый гол за "синих", забив в товарищеском матче с Брайтоном.

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