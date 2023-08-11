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Тоттенхэм намерен сорвать переход Кейна в Баварию

Английский футболист не может полететь в Германию.
Сегодня, 11:16
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Нападающий сборной Англии Харри Кейн может так и не перейти в Тоттенхэм.

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство лондонского клуба отменил свое разрешение игроку отправиться в Мюнхен. Сейчас форвард сидит в машине и ждет решения этой ситуации.

Отметим, что клубы уже согласовали трансфер и получили согласие самого игрока. Футболист должен был пройти медосмотр, но Тоттенхэм вмешался.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

Забавно, что в СМИ была информация о том, что Харри точно станет игроком Баварии.

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