Тоттенхэм намерен сорвать переход Кейна в Баварию
Английский футболист не может полететь в Германию.
Нападающий сборной Англии Харри Кейн может так и не перейти в Тоттенхэм.
Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство лондонского клуба отменил свое разрешение игроку отправиться в Мюнхен. Сейчас форвард сидит в машине и ждет решения этой ситуации.
Отметим, что клубы уже согласовали трансфер и получили согласие самого игрока. Футболист должен был пройти медосмотр, но Тоттенхэм вмешался.
В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.
Забавно, что в СМИ была информация о том, что Харри точно станет игроком Баварии.
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