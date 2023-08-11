Кейн станет футболистом Баварии

Англичанин обойдется мюнхенцам более чем в 100 млн евро.

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн переходит в Баварию. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сделка между сторонами уже закрыта. Футболист сборной Англии перейдет в мюнхенский клуб за 100 млн евро, еще 20 млн предусмотрено в качестве бонусов.

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Игрок подришет контракт с Баварией на четыре года. О переходе объявят уже сегодня.

В прошлом сезоне Кейн провел во всех турнирах 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал пять результативных передач.

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