ПСЖ официально объявил о приобретении Дембеле
Звездный вингер перебрался в стан чемпионата Франции.
Футболист сборной Франции Усман Дембеле покинул Барселону.
Вингер официально перебрался в ПСЖ, с которым заключил соглашение на пять лет.
В составе парижской команды Дембеле будет выступать под 23 номером.
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Отметим, в СМИ была информация о том, что Барселона получит за игрока около 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне 26-летний футболист провел 35 матчей за каталонский гранд, в которых забил восемь голов и выполнил девять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Бавария объявила о подписании Кейна.
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