Брентфорд - Тоттенхэм 2:2: обзор матча и результат игры 13.08.2023

Украинский полузащитник "пчел" попал в заявку, но весь матч провел на скамейке запасных.

В воскресенье, 13 августа, в рамках стартового тура английской Премьер-лиги Брентфорд принимал на своем поле Тоттенхэм.

Лондонская команда уже без своего главного бомбардира Харри Кейна, недавно перешедшего в Баварию, разошлась миром с "пчелами", завершив поединок вничью 2:2.

Все голы в противостоянии были забиты в первом тайме. Сначала Кристиан Ромеро вывел "шпор" вперед, на что хозяева поля ответили реализованным пенальти в исполнении Брайана Мбеумо и результативным ударом Йоана Висса. В компенсированное к первой половине встречи время Эмерсон Роял восстановил паритет.

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк попал в заявку на матч, но всю игру провел в запасе.

Статистика матча Брентфорд - Тоттенхэм 1-го тура чемпионата Англии

Брентфорд - Тоттенхэм 2:2

Голы: Мбеумо, 26 (пен.), Висса, 36 - Ромеро, 11, Эмерсон Роял, 45+4

Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 1.37

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 11 - 18

Удары в створ: 6 - 6

Угловые: 3 - 6

Фолы: 11 - 13

Брентфорд: Флеккен - Хики (Роэрслев, 72), Коллинз, Пиннок, Айер (Йергенсен, 84), Хенри - Йенсен (Дамсгор, 49), Нергор (Баптист, 72), Янельт - Мбеумо, Висса (Шаде, 72)

Тоттенхэм: Викарио - Эмерсон Роял, Ромеро (Санчес, 14), Ван де Бен, Удоджи - Скипп (Сарр, 75), Биссума - Кулусевский, Мэддисон, Сон Хин Мин (Перишич, 75) - Ришарлисон

Предупреждения: Хики, 62 - Викарио, 26, Санчес, 3), Мэддисон, 36, Скипп, 44.

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