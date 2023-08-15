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АПЛ намерена ограничить амортизацию трансферов

Поведение Челси раздражает другие английские клубы.
Сегодня, 11:34
АПЛ / Getty Images
АПЛ / Getty Images

В АПЛ растет недовольство Челси, потому федерация задумывется об ограничении амортизации трансферов, пишет Daily Mail.

Напомним, ранее УЕФА ввел ограничения на амортизацию трансферов, теперь соглашения на более чем пять лет считаются пятилетними. В Англии это правило не действует.

Однако Мойзес Кайседо стал 22-м игроком "синих", чей контракт рассчитан более чем на пять лет. Так как Челси не сыграет в еровкубках, правило УЕФА к ним применятся не будет.

Однако в АПЛ растет недовольство поведением лондонского клуба, так что вопрос ограничения амортизации будет поднят на следующем собрании руководителей клубов. Вероятно, правила изменят к следующему лету.

Ранее, напомним, лондонский клуб побил рекорд трансферов в АПЛ.

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