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Легенда Челси: Ожидаю хорошего сезона в исполнении Мудрика

Петр Чех оценил способности украинского игрока.
Сегодня, 12:52
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший голкипер Челси Петр Чех высказался по поводу полузащитника Михаила Мудрика в текущем сезоне.

По словам чешского легендарного игрока, украинец должен проявить себя.

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"Мудрик провел очень хорошую предсезонную подготовку – в частности, потому, что играл на Евро U-21. Поэтому вы видите, что он сейчас в гораздо лучшей форме, чем другие.

Поскольку он хорошо выступил на турнире и во время предсезонного сбора, то будет больше уверенности и покажет, на что способен.

Михаил быстрый, также у него очень хороший удар. Я считаю, что в следующем сезоне он будет пробивать чаще, когда будет иметь такие возможности. Поэтому я ожидаю хорошего сезона в его исполнении", - сказал Чех в интервью Бомбардир.

Ранее сообщалось, что Срна назвал главную причину продажи Мудрика.

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