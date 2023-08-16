Галатасарай близок к подписанию вингера Челси
Зиеш переедет в Турцию.
Атакующий полузащитник Челси Хаким Зиеш переходит в Галатасарай. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере 30-летнего футболиста сборной Марокко. Детали трансфера пока неизвестны.
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В ближайшее время игрок пройдет медосмотр перед оформлением официальной сделки.
В минувшем сезоне на счету Зиеша три ассиста в 18 матчах АПЛ.
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