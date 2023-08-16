Галатасарай близок к подписанию вингера Челси

Атакующий полузащитник Челси Хаким Зиеш переходит в Галатасарай. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере 30-летнего футболиста сборной Марокко. Детали трансфера пока неизвестны.

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В ближайшее время игрок пройдет медосмотр перед оформлением официальной сделки.

В минувшем сезоне на счету Зиеша три ассиста в 18 матчах АПЛ.

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