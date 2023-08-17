Гвардиола оценил победу Манчестер Сити в Суперкубке УЕФА

Главный тренер Манчестер Сити Гвардиола высказался о победе над Севильей (1:1, 5:4 по пенальти) в Суперкубке Европы.

По словам специалиста, его команда смогла одолеть испанский коллектив благодаря совместным усилиям.

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"Эдерсон пару раз нас выручил. На прошлой неделе с Арсеналом мы проиграли по пенальти, на этот раз мы победили. Коулу Палмеру непросто пришлось в таком финале, как этот, но он справился блестяще.

Завершение Эн Несири, возможно, не было идеальным, но это были ужасные мгновения, когда Окампос тоже был близок. Однако Эдерсон спас нас. Когда прошли первые минуты второго тайма, мы стали играть в пас, больше контролировали игру. Ближе к концу матча мы забили и в заключительные минуты чувствовали, что если какая команда и забьет, то наша. Забей Севилья второй, возможно, мы бы уже не смогли этого сделать.

Севилья имеет хороших игроков с потрясающим вратарем, на флангах обороны – футболисты сборных. Оливер Торрес отлично взаимодействует с форвардами, так что впереди они очень опасны.

Прежде я порой чувствовал нехватку мотивации, когда команда часто выигрывала трофеи. Но сегодня у меня такого ощущения не было. Мы очень рады, что уже выиграли трофей в новом сезоне. Нам не хватало одного, который позволил бы нам совершить полный круг, – следующей будет поездка на клубный чемпионат мира", - заявил испанец.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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