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Тренер женской сборной Англии может заменить Саутгейта во главе мужской команды

Сарина Вигман очень успешно работает во главе "львиц".
Сегодня, 12:31
Сарина Вигман / Getty Images
Сарина Вигман / Getty Images

Английская футбольная ассоциация (FA) рассмотрит тренера женской сборной Англии Сарину Вигман в качестве кандидата на пост тренера мужской команды, сообщает ESPN.

Это произойдет, если Гарет Саутгейт уйдет со своей должности, заявил исполнительный директор FA Марк Баллингем.

Напомним, что сборная Англии под руководством Вигман вышла в финал женского чемпионата мира в Австралии.

В воскресенье, 20 августа, "львицы" сыграют с Испанией — всего через 13 месяцев после того, как Вигман привела англичанок к своему первому международному титулу на Евро-2022.

В сентябре 2021 года Вигман заменила Фила Невилла на посту тренера женской сборной. Контракт Саутгейта в качестве тренера сборной Англии действует до конца чемпионата Европы-2024.

Помимо Сарины Вигман, FA будет рассматривать на пост тренера таких кандидатов, как Грэм Поттер, Фрэнк Лэмпард и Эдди Хау.

Стоит отметить, что ни одна женщина еще не была назначена тренером мужской команды во взрослом футболе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Гарет Саутгейт

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