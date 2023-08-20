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Тренер Интер Майами: Месси подтверждает статус лучшего игрока в мире матч за матчем

Наставник клуба из МЛС в восторге от своего подопечного.
Сегодня, 13:49
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Главный тренер Интер Майами Херардо Мартино считает нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в мире. 

"Обсуждая Лео, вы говорите, что он лучший игрок в мире. Выше похвалы быть не может. Месси подтверждает это матч за матчем. Лионель пришел, чтобы побеждать и соревноваться".

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"Бускетс и Альба сказали то же самое. Они приехали соревноваться. Можно выиграть или проиграть, но у них есть желание соревноваться. Сейчас пришла очередь побеждать", – сказал Мартино в интервью As.

Напомним, Интер Майами обыграл в финале Кубка Лиг Нешвил (1:1, 10:9 по пенальти), завоевав свой первый трофей в истории.

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