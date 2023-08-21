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Владелец Милана: Мы здесь чтобы побеждать, но мы хотим делать это с умом

Джерри Кардинале настроен на то, чтобы его команда действовала ради долгосрочного успеха, а не единоразового.
Сегодня, 21:31
Джерри Кардинале / Getty Images
Джерри Кардинале / Getty Images

В начале лета фанаты Милана раскритиковали владельца клуба Джерри Кардинале за то, что он уволил легенду и технического директора Паоло Мальдини.

Но грамотная трансферная кампания заставила их изменить свое мнение о нем. Кардинале, основатель компании RedBird, прибыл в Болонью, где "россонери" проведут первый матч нового сезона.

"RedBird здесь, чтобы побеждать. Но мы здесь, чтобы побеждать умно, потому что хотим побеждать на длинной дистанции, а не один раз", - цитирует Кардинале Альфредо Педулла.

"Я не хотел пропустить начало сезона, который обещает быть полным испытаний как в Италии, так и в Европе".

"Наша цель — продолжать совершенствоваться, чтобы побеждать как в Серии А, так и на мировой арене. Но мы не можем этого сделать, не будучи открытыми к изменениям и новым подходам".

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Матч Болонья - Милан состоится в понедельник, 21 августа. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Серия А RedBird Capital Partner Джерри Кардинале

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