Владелец Милана: Мы здесь чтобы побеждать, но мы хотим делать это с умом
В начале лета фанаты Милана раскритиковали владельца клуба Джерри Кардинале за то, что он уволил легенду и технического директора Паоло Мальдини.
Но грамотная трансферная кампания заставила их изменить свое мнение о нем. Кардинале, основатель компании RedBird, прибыл в Болонью, где "россонери" проведут первый матч нового сезона.
"RedBird здесь, чтобы побеждать. Но мы здесь, чтобы побеждать умно, потому что хотим побеждать на длинной дистанции, а не один раз", - цитирует Кардинале Альфредо Педулла.
"Я не хотел пропустить начало сезона, который обещает быть полным испытаний как в Италии, так и в Европе".
"Наша цель — продолжать совершенствоваться, чтобы побеждать как в Серии А, так и на мировой арене. Но мы не можем этого сделать, не будучи открытыми к изменениям и новым подходам".
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Матч Болонья - Милан состоится в понедельник, 21 августа. Стартовый свисток поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
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