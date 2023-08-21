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Зинченко оказался в запасе на матч Арсенала против Кристал Пэлас

Украинец не появлялся на футбольном поле в футболке "канониров" с начала мая.
Сегодня, 21:46
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В понедельник, 21 августа, на Селхерст Парк пройдет последний матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором сойдутся Кристал Пэлас и Арсенал.

Защитник "канониров" Александр Зинченко восстановился от травмы икроножной мышцы, за счет чего он сумел вернуться в заявку команды.

Игру против "орлов" 26-летний украинец начнет со скамейки запасных - его место на поле займет Такехиро Томиясу.

Кристал Пэлас: Джонстон  - Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл - Лерма, Дукуре, Айю, Эзе, Шлюпп - Эдуар.

Запасные: Мэттьюз, Ахамада, Гордон, Клайн, Рак-Сакьи, Ридевальд, Ричардс, Томкинс.

Арсенал: Рамсдейл - Уайт, Парти, Салиба, Томиясу - Эдегор, Райс, Хаверц - Сака, Нкетия, Мартинелли.

Запасные: Райя, Виейра, Габриэль, Жоржиньо, Зинченко, Кивьор, Нельсон, Смит-Роу, Троссард.

Стартовый свисток поединка между Кристал Пэлас и Арсеналом прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Александр Зинченко совместно с бывшим тренером Natus Vincere создал новую команду по Counter Strike.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Кристал Пэлас Арсенал Лондон Александр Зинченко

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