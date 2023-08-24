Защитник Манчестер Юнайтед может достаться новой команде совершенно бесплатно
Еще один центральный защитник не нужен главному тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Хагу.
Как сообщает The Telegraph, "красные дьяволы" готовы расстаться с Эриком Байи на бесплатной основе - любой клуб, который захочет подписать игрока, сможет забрать его абсолютно бесплатно.
Манкунианцы решились на такой шаг, чтобы избавиться от травматичного 29-летнего ивуарийца, который получает 80 тысяч фунтов в неделю и чей контракт подойдет к концу будущим летом.
Напомним, что Эрик Байи присоединился к Манчестер Юнайтед летом 2016 года - за его трансфер Вильярреал полуил 38 миллионов евро. Прошлый сезон футболист провел в Марселе на правах аренды.
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