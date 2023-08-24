Вулвс отказались продавать одного из своих лидеров Ман Сити

Манчестер Сити попробовал купить хавбека Вулверхэмптона Матеуша Нуньеша, пишет Independent.

После срыва трансфера Пакета, "горожане" сделали предложение по португальскому хавбеку. "Волки" отклонили предлагаемые 47 млн фунтов.

В клубе убеждены, что полузащитник стоит гораздо больше предлагаемой суммы. При этом Сити не планирует переплачивать.

Если Вулвс выставят слишком большой ценник, манчестерский клуб намерен попросту выйти из переговоров.

Ранее также сообщалось, что один из лидеров Ливерпуля может отправиться в Саудовскую Аравию.

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