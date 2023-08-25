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Футбол

Барса, Атлетик и еще 18 испанских клубов пропустят собрание RFEF

Клубы выразили свое мнение.
Сегодня, 00:45
Начо и Луис Рубиалес / Getty Images
Начо и Луис Рубиалес / Getty Images

Сразу 20 испанских клубов не намерены присутствовать на пятничном внеочередном собрании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), пишет Mundo Deportivo.

Напомним, 25 августа RFEF обяъвила внеочередную ассамблею, на которой обсудят отстранение Луиса Рубиалеса из-за скандала с поцелуем.

Баскская територриальная ассоциация сразу заявила о том, что не намерена там присутствовать. Вскоре ее поддержали и другие испанские клубы.

В итоге 11 клубов Ла Лиги и 9 клубов Сегунды пропустят ассамблею. Отмечается, что для кворума необходимо присутствие как минимум трети членов генеральной ассамблеи – не менее 46 из 140.

Ранее также сообщалось, что ФИФА открыла против Рубиалеса дисциплинарное дело.

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