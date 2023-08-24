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ФИФА открыла дисциплинарное производство против главы испанской Федерации футбола

Луис Рубиалес, вероятно, нарушил некоторые пункты Дисциплинарного кодекса организации.
Сегодня, 19:59
Луис Рубиалес
Луис Рубиалес

ФИФА приняла решение открыть дисциплинарное производство против президента испанской Федерации футбола Луиса Рубиалеса.

Организация сообщила функционеру, что это связано с событиями, которые произошли после завершения финала женского ЧМ. Тогда, напомним, Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо.

В ФИФА отметили, что эти действия могут нарушать пункты 1 и 2 статьи 13 Дисциплинарного кодекса организации.

Статья 13 Дисциплинарного кодекса предусматривает наказание за нарушение основных правил достойного поведения или поведение, которое дискредитирует футбол и/или ФИФА.

Напомним, ранее экс-коллега Рубиалеса обвинила его в домогательствах и побоях.

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