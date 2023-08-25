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Футбол

Ветеран сборной Испании покинул команду, протестуя против Рубиалеса

Борха Иглесиас продемонстрировал принципиальность.
Сегодня, 17:06
Борха Иглесиас / Getty Images
Борха Иглесиас / Getty Images

Нападающий Бетиса и сборной Испании Борха Иглесиас заявил, что покидает национальную команду.

Таким образом испанец протестует против Луиса Рубиалеса, который отказался покидать пост главы RFEF.

Иглесиас заявил, что не собирается играть за сборную до тех пор, пока там творится беззаконие.

"Я чувствую грусть и разочарование. Как футболист и как человек я не чувствую, что согласен с произошедшим сегодня. Мне жаль, что давление и фокус внимания остаются на моей коллеге.

Игра в футболке сборной Испании – одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, появится ли у меня возможность снова испытать это когда-то, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия  остаются безнаказанными.

За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол", – написал футболист в твиттере.

Ранее, напомним, стало известно, что Шахтер подал жалобу в ЕСПЧ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании

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