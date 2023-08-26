Беллингем сумел повторить рекорд Роналду в дебютных матчах за Реал в Ла Лиге

Теперь англичанин настроен на то, чтобы повторить другое достижение португальца.

В первых трех матчах за Реал Джуд Беллингем показал, за что клуб заплатил за него сто миллионов евро.

"Бланкос" победили на выезде Сельту со счетом 1:0 вновь за счет гола 20-летнего англичанина, который отличился и в первых двух турах.

Примечательно, что подобная результативность позволила ему повторить рекорд Криштиану Роналду, который был установлен в 2009 году.

Как сообщает talkSPORT, Беллингем стал первым игроком со времен португальца, который сумел отличиться четырьмя голами в своих первых трех матчах чемпионата Испании.

Но теперь хавбек королевского клуба настроен на то, чтобы повторить другой рекорд Роналду - забить в первых четырех матчах Ла Лиги.

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Такая возможность у него появится 2 сентября, когда Реал на своем поле будет принимать Хетафе.

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