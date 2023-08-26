В начале лета мадридский Реал не стал откладывать дела на потом и оформил трансфер полузащитника Джуда Беллингема за сотню миллионов евро.

Многие фанаты и эксперты относились к этому переходу скептически, ведь англичане в Реале играют не особо удачно.

Кроме того, некоторым не нравилась сумма трансфера!

Полузащитник мадридского клуба Тони Кроос так прокомментировал переход:

"У нас уже был игрок, перешедший за огромные деньги и буквально убивший карьеру. Это были большие деньги".

Намекал немецкий футболист, конечно, на Эдена Азара. Хотя после своего комментария Тони добавил, что мыслить надо положительно и надеяться на лучшее.

И что же? А надеяться, похоже, понадобилось недолго.

Беллингем сыграл за Реал уже три официальных матча и успел забить в них четыре гола, а ведь это даже не его основная работа.

Знаете, сколько Азар забил за Реал за четыре года? В Ла Лиге – 4, в других турнирах еще три. Кажется, что Беллингему понадобилось три матча, чтобы успокоить Тони Крооса.

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