ПСЖ - Ланс 3:1: обзор матча и результат игры 26.08.2023
В субботу, 26 августа, в рамках третьего тура Лиги 1 ПСЖ принимал Ланс. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:1.
Первыми в игре отличились парижане. Марко Асенсио вывел свою команду вперед на последней минуте тайма.
Во второй половине игры дублем уже отличился Килиан Мбаппе, лишив фанатов интриги в данном матче.
Размочить счет Лансу удалось лишь на последних секундах игры, однако на большее гостей не хватило.
Статистика матча ПСЖ - Ланс третьего тура Лиги 1
ПСЖ - Ланс 3:1
Голы: Асенсио, 45, Мбаппе, 52, 90+1 - Гилавогуй, 90+5
Ожидаемые голы (xG): 1.34 - 0.45
Владение мячом: 66% - 34%
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 7 - 4
Фолы: 8 - 16
Атаки: 120 - 87
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 83), Угарте, Витинья, Заир-Эмери (Солер, 86), Дембеле (Фабиан Руис, 80), Асенсио, Мбаппе.
Ланс: Самба, Гради, Данзо, Медина, Мачадо, Франковски (Ле Кардиналь, 46), Томассон (Ваи, 58), Фюльжени (Гилавоги, 74), Абдул-Самед (Спирингс, 46), Диуф (Давид Кошта, 83), Сотока.
Предупреждения: Медина (19), Сотока (42), Спирингс (79), Мачадо (82), Гради (87).
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