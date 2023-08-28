Винисиус из-за травмы может выбыть на долгий срок

Бразилец не сыграет около месяца.

Травма вингера Реала Винисиуса Жуниора может оказаться куда серьезнее. Об этом сообщает издание Football Espana.

У бразильца, вероятно, разрыв мышцы бедра. Из-за этого футболист может пропустить от 4 до 6 недель. В ближайшее время он пройдет очередное расследование.

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Напомним, Винисиус покинул поле на 18-й минуте матча против Сельты, держась за заднюю часть бедра.

В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока один гол в трех матчах Ла Лиги.

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