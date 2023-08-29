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Альба решил закончить международную карьеру

34-летний игрок хочет больше свободного времени.
Сегодня, 20:15
Жорди Альба / Getty Images
Жорди Альба / Getty Images

Испанский защитник Жорди Альба объявил о завершении международной карьеры, пишет Marca.

Издание утверждает, 34-летний еще несколько недел назад сообщал о своем решении главному тренеру национальной команды.

Испанец хочет получить больше сводного времени для себя и семьи, именно это ранее подтолкнуло его к переходу в Интер Майами.

Альба дебютировал за сборную в 2011 году, всего провел за "фурию роху" 94 поединка, став чемпионом Европы и выиграв Лигу наций.

Ранее также сообщалось, что кипер МЮ вернулся в сборную после скандального ухода.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жорди Альба

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