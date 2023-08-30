Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко поделился мнениями о лучших опорных хавбеках английской Премьер-лиги.

По словам защитника, его одноклубник Томас Партей является самым недооцененным в АПЛ.

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"Думаю, это Томас Партей. Не могу сказать ничего плохого о Каземиро. Он, конечно, является игроком мирового класса – 5 трофеев ЛЧ говорят сами за себя. Но если вы хотите, чтобы я выбрал кого-нибудь одного – это будет Томас.

У меня в голове была дискуссия, кто на самом деле лучший опорный полузащитник, с которым я когда-либо вместе играл. Я выбирал между Фернандиньо, Партеем и Родри.

Это непростая задача. Фернандиньо я видел еще с детства, когда был в академии Шахтера, он мне очень много помогал, был для меня как старший брат, но Томас… Я даже не знаю…", - рассказал украинец в интервью Rio Ferdinand Presents FIVE.

Ранее сообщалось, что Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси.

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