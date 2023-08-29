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Азар мог вернуться в АПЛ этим летом

Однако физическая форма бельгийца отвадила покупателей.
Вчера, 22:53
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Эден Азар мог продолжить карьеру в АПЛ, утверждает Daily Mail.

Напомним, 32-летний бельгиец пребывает в статусе свободного агента и раздумывает над окончанием карьеры. Хотя у Эдена были предложения из экзотических чемпионатов.

Кроме того, над подписанием Азара раздумывали многие клубы АПЛ, но все отказались от этой идеи. Все дело в физической форме бельгийца.

Именно опасения, что Эден будет показывать тот же уровень, что и в Реале заставил передумать всех возможных покупателей.

Ранее также сообщалось, что МЮ согласовал контракт с защитником Челси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар

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