Продает себя: Де Хеа показал свою тяжелую тренировку за несколько дней до крайнего срока трансфера

Испанский игрок до сих пор не может найти себе клуб.

Голкипер Давид де Хеа покинул Манчестер Юнайтед по окончанию прошлого сезона.

Испанский голкипер за летнее трансферное окно до сих пор не смог найти себе клуб, который готов подписать его на правах свободного агента.

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Де Хеа, видимо, решил напомнить футбольному обществу о себе, опубликовав видео со своей индивидуальной тренировки.

Испанец выполнял упражнения на реакцию, скорость и технику, а также делал передачи и выносы.

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Напомним, за 12 лет в составе манкунианцев Де Хеа один раз становился чемпионом Англии (2012/13), по разу выигрывал кубок Англии (2015/16) и Лигу Европы (2016/17), дважды становился обладателем кубка лиги (2016/17, 2022/23) и трижды - Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016).

Ранее сообщалось, что Челси подпишет воспитанника Манчестер Сити.

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