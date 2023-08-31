Защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в символическую сборную 1/32 финала Кубка английской лиги.

Накануне "ириски" встречались на этой стадии турнира с Донкастер Роверс, одержав победу над соперником со счетом 2:1.

Миколенко вышел на матч в стартовом составе, впервые появившись на поле в составе ливерпульском команды в нынешнем сезоне. Украинский защитник отыграл 75 минут и был заменен из-за повреждения.

Читай также: Миколенко получил травму в первом матче в сезоне

По итогам всех сыгранных поединков 1/32 финала Кубка лиги Миколенко был включен в символическую "одиннадцатку" этой стадии турнира.

Напомним, ранее также состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!