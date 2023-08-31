Миколенко попал в символическую сборную 1/32 финала Кубка английской лиги
Защитник Эвертона Виталий Миколенко попал в символическую сборную 1/32 финала Кубка английской лиги.
Накануне "ириски" встречались на этой стадии турнира с Донкастер Роверс, одержав победу над соперником со счетом 2:1.
Миколенко вышел на матч в стартовом составе, впервые появившись на поле в составе ливерпульском команды в нынешнем сезоне. Украинский защитник отыграл 75 минут и был заменен из-за повреждения.
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По итогам всех сыгранных поединков 1/32 финала Кубка лиги Миколенко был включен в символическую "одиннадцатку" этой стадии турнира.
Powered by @WhoScored ratings, see who made Round Two's Team of the Round! 🙌#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/kYqQ77UwDC— Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 31, 2023
Напомним, ранее также состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги.
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