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Яремчук прибыл в Валенсию

Украинский футболист близок к переезду в испанский клуб.
Сегодня, 08:42
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Нападающий сборной Украины и Брюгге Роман Яремчук, вероятно, продолжит карьеру в Испании.

Услугами форварда активно интересуется Валенсия.

Как стало известно, 27-летний игрок уже прибыл в Валенсию, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение.

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Напомним, действующий контракт игрока с бельгийским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне на счету Яремчука два гола и два ассиста в 23 матчах местного чемпионата.

Ранее сообщалось, что Александрия объявила о продаже игрока в Карпаты за солидную сумму.


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