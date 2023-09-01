Яремчук прибыл в Валенсию
Украинский футболист близок к переезду в испанский клуб.
Нападающий сборной Украины и Брюгге Роман Яремчук, вероятно, продолжит карьеру в Испании.
Услугами форварда активно интересуется Валенсия.
Как стало известно, 27-летний игрок уже прибыл в Валенсию, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение.
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Напомним, действующий контракт игрока с бельгийским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне на счету Яремчука два гола и два ассиста в 23 матчах местного чемпионата.
Ранее сообщалось, что Александрия объявила о продаже игрока в Карпаты за солидную сумму.