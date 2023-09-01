Яремчук близок к переходу в команду из Ла Лиги
Украинец проложит карьеру в стане "летучих мышей".
Форвард Брюгге Роман Яремчук покинет в ближайшее время команду. Об этом сообщает журналист Томас Тэкле.
27-летний футболист сборной Украины перейдет в Валенсию. Данная сделка будет оформлена в качестве аренды на год с опцией выкупа.
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Напомним, действующий контракт игрока с бельгийским клубом рассчитан до лета 2026 года.
В минувшем сезоне на счету Яремчука два гола и два ассиста в 23 матчах местного чемпионата.
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