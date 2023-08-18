iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Яремчук оформил хет-трик в матче квалификации Лиги конференций

Украинец помог бельгийской команде во второй раз разгромить соперника и пройти дальше.
Сегодня, 07:35
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

В четверг, 17 августа, Брюгге в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций встречался на выезде с исландским Акюрейри.

После сверхуверенной победы со счетом 5:1 в первой игре бельгийская команда во втором поединке разобралась с соперником с аналогичным счетом, в чем ей непосредственно помог украинский форвард Роман Яремчук, оформивший хет-трик.

Читай также: Брюгге с Яремчуком разгромил Эйпен

Украинец впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе Брюгге и во втором тайме записал на свой счет три гола.

Яремчук отметился забитыми мячами на 57-й и 66-й и 75-й минутах и довел счет до разгромного.

Акюрейри - Брюгге 1:5

Голы: Петерсен, 59 - Бойата, 7, Скураш, 45+3, Яремчук, 57, 66, 75

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Брюгге встретится с испанской Осасуной.

Теперь на счету Яремчука четыре гола в четырех матчах за бельгийскую команду во всех турнирах нынешнего сезона.

Напомним, что Яремчук также отличился забитым мячом в первом поединке с Акюрейри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Роман Яремчук

Статьи по теме

Яремчук - в старте на матч против КА Акурейри Яремчук - в старте на матч против КА Акурейри
Яремчук забил за Брюгге впервые с октября прошлого года Яремчук забил за Брюгге впервые с октября прошлого года
Месси: Выиграв чемпионат мира, я гораздо меньше думаю о Золотом мяче Месси: Выиграв чемпионат мира, я гораздо меньше думаю о Золотом мяче
УПЛ: очное противостояние дебютантов, Заря встретится с Александрией УПЛ: очное противостояние дебютантов, Заря встретится с Александрией
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА
Манчестер Сити - Севилья: видео голов и обзор матча Суперкубка УЕФА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина опустилась на 15 место
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Другие страны09:31
Месси: Выиграв чемпионат мира, я гораздо меньше думаю о Золотом мяче
Украина09:10
УПЛ: очное противостояние дебютантов, Заря встретится с Александрией
Бокс08:59
"Две-три недели": Промоутер Джошуа поставил условие команде Уайлдера
Другие страны08:32
Марокканский герой ЧМ-2022 перешел в клуб из Саудовской Аравии
Европа08:00
Эрлинг Холанд и его неумение играть в решающих матчах: все ли так плохо?
Европа07:55
Футбол сегодня: матчи УПЛ, АПЛ и Ла Лиги, старт Бундеслиги
Лига конференций07:35
Яремчук оформил хет-трик в матче квалификации Лиги конференций
Киберспорт01:44
Gamers8 2023: Natus Vincere уступили Vitality и покинули турнир
Киберспорт01:33
Разбиты и сломлены: NaVi потерпели сокрушительное поражение от Vitality
01:18
Днепр-1 - Славия: видео голов и обзор матча Лиги Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK