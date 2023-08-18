Яремчук оформил хет-трик в матче квалификации Лиги конференций
В четверг, 17 августа, Брюгге в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций встречался на выезде с исландским Акюрейри.
После сверхуверенной победы со счетом 5:1 в первой игре бельгийская команда во втором поединке разобралась с соперником с аналогичным счетом, в чем ей непосредственно помог украинский форвард Роман Яремчук, оформивший хет-трик.
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Украинец впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе Брюгге и во втором тайме записал на свой счет три гола.
Яремчук отметился забитыми мячами на 57-й и 66-й и 75-й минутах и довел счет до разгромного.
GOAL! KA Akureyri 0-3 Club Brugge (57 Roman Yaremchuk) Top: 1-8 pic.twitter.com/0OUJAyMGlP— SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023
GOAL! KA Akureyri 1-4 Club Brugge (65 Roman Yaremchuk) Top: 2-9 pic.twitter.com/AoHWBEWArr— SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023
GOAL! KA Akureyri 1-5 Club Brugge (75 Roman Yaremchuk) Top: 2-10— SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023
hattrick pic.twitter.com/4XdO5pQQNa
Акюрейри - Брюгге 1:5
Голы: Петерсен, 59 - Бойата, 7, Скураш, 45+3, Яремчук, 57, 66, 75
В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Брюгге встретится с испанской Осасуной.
Теперь на счету Яремчука четыре гола в четырех матчах за бельгийскую команду во всех турнирах нынешнего сезона.
Напомним, что Яремчук также отличился забитым мячом в первом поединке с Акюрейри.
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