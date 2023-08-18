Яремчук оформил хет-трик в матче квалификации Лиги конференций

Украинец помог бельгийской команде во второй раз разгромить соперника и пройти дальше.

В четверг, 17 августа, Брюгге в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций встречался на выезде с исландским Акюрейри.

После сверхуверенной победы со счетом 5:1 в первой игре бельгийская команда во втором поединке разобралась с соперником с аналогичным счетом, в чем ей непосредственно помог украинский форвард Роман Яремчук, оформивший хет-трик.

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Украинец впервые в сезоне вышел на поле в стартовом составе Брюгге и во втором тайме записал на свой счет три гола.

Яремчук отметился забитыми мячами на 57-й и 66-й и 75-й минутах и довел счет до разгромного.

GOAL! KA Akureyri 0-3 Club Brugge (57 Roman Yaremchuk) Top: 1-8 pic.twitter.com/0OUJAyMGlP — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

GOAL! KA Akureyri 1-4 Club Brugge (65 Roman Yaremchuk) Top: 2-9 pic.twitter.com/AoHWBEWArr — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

GOAL! KA Akureyri 1-5 Club Brugge (75 Roman Yaremchuk) Top: 2-10

hattrick pic.twitter.com/4XdO5pQQNa — SJT (@SJTJustThat) August 17, 2023

Акюрейри - Брюгге 1:5

Голы: Петерсен, 59 - Бойата, 7, Скураш, 45+3, Яремчук, 57, 66, 75

В раунде плей-офф квалификации Лиги конференций Брюгге встретится с испанской Осасуной.

Теперь на счету Яремчука четыре гола в четырех матчах за бельгийскую команду во всех турнирах нынешнего сезона.

Напомним, что Яремчук также отличился забитым мячом в первом поединке с Акюрейри.

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