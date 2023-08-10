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Яремчук забил за Брюгге впервые с октября прошлого года

Украинец помог одержать разгромную победу в матче квалификации Лиги конференций.
Вчера, 23:28
Яремчук забил первый гол в сезоне / clubbrugge.be
Яремчук забил первый гол в сезоне / clubbrugge.be

В четверг, 10 августа, бельгийский Брюгге встречался на своем поле с исландским Акюрейри в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

"Сине-черные" сумели одержать убедительную победу 5:1, в чем им непосредственно помог украинский нападающий Роман Яремчук.

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27-летний форвард вышел на поле сразу после перерыва, а на 77-й минуте установил окончательный счет в поединке.

Украинский нападающий откликнулся на подачу с фланга в центр штрафной и переправил мяч в ворота.

Этот гол стал для Яремчука первым в официальном матче за Брюгге в нынешнем сезоне. Предыдущий результативный удар в исполнении украинца датирован еще 19 октября прошлого года, когда нападающий отличился в поединке чемпионата Бельгии против Сент-Трюйдена (3:0).

Ранее сообщалось, что Брюгге может отправить Яремчука в аренду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брюгге Роман Яремчук

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