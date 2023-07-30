Брюгге может отправить Яремчука в аренду

Украинский нападающий Брюгге Роман Яремчук во время нынешнего трансферного окна может отправиться в аренду.

Как утверждает Voetbalnieuws, 27-летний украинец, провалившийся в прошлом сезоне в бельгийской команде, не сумел убедить главного тренера Ронни Дейлу во время летней подготовки, что ему нужно отдавать предпочтение при выборе основного форварда на новую кампанию.

Стоит отметить, что Яремчук даже не попал в заявку Брюгге на два стартовых матча этого сезона: против Орхуса в квалификации Лиги конференций и с Мехеленом в чемпионате.

Читай также: Яремчук отличился гекса-триком в матче за Брюгге

Пока наставник "сине-черных" еще надеется, что украинский нападающий будет прогрессировать, но не исключает, что он может покинуть команду.

"Моя дверь всегда открыта для всех. И пока игрок показывает, что он достоин моего доверия, я никогда не закрою двери. Да, я говорю и о Яремчуке, которого мы усиленно пытаемся вернуть на прежний уровень.

Пока я стараюсь сделать каждого игрока команды лучше. Роману это пока не удается, но он остается игроком Брюгге. Я буду стараться и дальше. Пока он еще здесь. Да, дверь не закрыта пока он не уйдет из команды совсем или не будет отдан в аренду", - заявил Дейла.

Напомним, что в минувшем сезоне Яремчук провел в составе Брюгге во всех турнирах 27 матчей, отличившись двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Брюгге подписал конкурента для Яремчука.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!