Яремчук отличился гекса-триком в матче за Брюгге

Украинцу явно поможет эта игра в обретении уверенности.

Бельгийский Брюгге проводит подготовку к следующему сезону, играя серию товарищеских матчей.

Сегодня, 19 июля, команда провела спарринг против аматарского коллектива КФС Хейст.

В игре принял участие украинский форвард Роман Яремчук. Для Яремчука игра завершилась прекрасно, ведь он отметился шестью голами.

⏱️ 46' | 0️⃣ - 🔟 #KFCCLU



Yaremchuk kopt de tiende tegen de touwen! pic.twitter.com/RJhQgY9jPJ — Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 19, 2023

Поединок между Брюгге и КФС Хейст завершился разгромной победой со счетом 22:0 в пользу "черно-синих".

Брюгге 22-0 КФС Хейст

Голы: Родригес, 5, 32, 37, Де Кюйпер, 8, Ольсен, 9, 44, 45+1, Буханан, 18, Яремчук, 48, 52, 72, 81, 83, 90, Саббе, 51, Вермант, 55, 58, 88, Одои, 63, Сандра, 74, Хомма, 76.

Напомним, ранее Бавария уничтожила немецкую аматорскую команду.