Александрия объявила о продаже игрока в Карпаты за солидную сумму
Владислав Бабогло будет играть под руководством Маркевича.
Александрия официально сообщила о трансфере своего центрального защитника Владислава Бабогло в Карпаты.
Львовский клуб заплатил за 24-летнего игрока 585 тысяч евро.
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За Александрию Бабогло выступал с 2018 года, всего проведя 111 матчей.
Отметим, что с этого года Бабогло выступает за сборную Молдовы.
Ранее сообщалось, что хавбек Александрии перешел в стан новичка УПЛ.