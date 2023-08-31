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Александрия объявила о продаже игрока в Карпаты за солидную сумму

Владислав Бабогло будет играть под руководством Маркевича.
Сегодня, 07:40
Владислав Бабогло / ФК Александрия
Владислав Бабогло / ФК Александрия

Александрия официально сообщила о трансфере своего центрального защитника Владислава Бабогло в Карпаты.

Львовский клуб заплатил за 24-летнего игрока 585 тысяч евро.

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За Александрию Бабогло выступал с 2018 года, всего проведя 111 матчей. 

Отметим, что с этого года Бабогло выступает за сборную Молдовы.

Ранее сообщалось, что хавбек Александрии перешел в стан новичка УПЛ.


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