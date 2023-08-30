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Хавбек Александрии перешел в стан новичка УПЛ

ЛНЗ арендовал Ивана Калюжного.
Сегодня, 18:38
Иван Калюжный
Иван Калюжный

Черкасский ЛНЗ усилил линию полузащиты украинским футболистом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новичок УПЛ взял в аренду футболиста Александрии Ивана Калюжного. О праве выкупа не уточняется.

Калюжный будет выступать за "фиолетовых" до зимы текущего года. Играть Иван в новой команде будет под пятым номером.

Отметим, что ранее сообщалось о смене главного тренера в ЛНЗ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина александрия ЛНЗ

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